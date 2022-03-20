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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» на выезде нанесла поражение «Венеции»

20 Марта 2022 • 16:21 Комментировать
Венеция
0:2
Сампдория
окончен

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на выезде победила «Венецию» со счетом 2:0.

Победу гостям принес дубль 34-летнего нападающего Франческо Капуто.

«Сампдория» прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате Италии и поднялась на 15-е место, набрав 29 очков. «Венеция» потерпела четвертое поражение подряд и осталась на 18-м месте.

Протокол игры  
Венеция 0:2Сампдория
  24'Капуто Франческо (0:1)
  38'Капуто Франческо (0:2)
Маенпяя НикиЭбюэхи Тайронн  80' (Чрнигой Домен (  80') Кальдара МаттиаЧеккарони ПьетроХапс Ридгесиано   35'Фьордилино Антонио  56' (Нсаме Жан-Пьер (  56') Ампаду ЭтанОкереке Давид   44'  56' (Бузио Джанлука (  56'   63') Араму МаттиаНани Луиш  68' (Кийине Софиан (  68') Анри Тома   42'
Запасные: Свобода МихаэльУльманн МаксимилианТессманн ТаннерСигурдссон АрнорRoman LazarПерец ДорВакка АнтониоМатею Алеш
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарМурру Никола  84' (Виейра Ронни (  84') Кандрева Антонио  72' (Ринкон Томас (  72') Экдаль Альбин  84' (Ауджелло Томмазо (  84') Торсби МортенСабири Абдельхамид   35'Сенси Стефано  72' (Квальярелла Фабио (  72') Капуто Франческо
Запасные: Йосида МайяМаньяни ДжанджакомоКонти АндреаРавалья НиколаФальконе ВладимироТримболи СимонеДжовинко СебастьянАскилдсен Кристоффер
20 марта. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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Сампдория Серия А Венеция
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окончен Венеция 0:2 Сампдория 2.70 3.50 2.60
Идет 37 минута Ювентус 2:0 Салернитана 1.18 7.00 19.00
Идет 38 минута Эмполи 1:0 Верона 3.05 3.05 2.60
20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.17 3.60 3.30
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.60 4.10 1.73
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Сегодня, 20 Марта
16:30 · Италия. Серия А
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