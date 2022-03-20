«Сампдория» на выезде нанесла поражение «Венеции»

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на выезде победила «Венецию» со счетом 2:0.
Победу гостям принес дубль 34-летнего нападающего Франческо Капуто.
«Сампдория» прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате Италии и поднялась на 15-е место, набрав 29 очков. «Венеция» потерпела четвертое поражение подряд и осталась на 18-м месте.
Протокол игры
|24'Капуто Франческо (0:1)
|38'Капуто Франческо (0:2)
Маенпяя Ники•Эбюэхи Тайронн 80' (Чрнигой Домен ( 80') •Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Хапс Ридгесиано • 35'Фьордилино Антонио 56' (Нсаме Жан-Пьер ( 56') •Ампаду Этан•Окереке Давид 44' 56' (Бузио Джанлука ( 56' ) • 63'Араму Маттиа•Нани Луиш 68' (Кийине Софиан ( 68') •Анри Тома 42'
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Мурру Никола 84' (Виейра Ронни ( 84') •Кандрева Антонио 72' (Ринкон Томас ( 72') •Экдаль Альбин 84' (Ауджелло Томмазо ( 84') •Торсби Мортен•Сабири Абдельхамид • 35'Сенси Стефано 72' (Квальярелла Фабио ( 72') •Капуто Франческо
20 марта. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".