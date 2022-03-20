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Чемпионат Италии. Серия А

Жезус может перейти в «Ювентус»

20 Марта 2022 • 11:20 Комментировать
Венеция
...
Сампдория
2.75 3.25 2.70
Через 0 ч. 1 мин.

Как сообщает Daily Star, «Ювентус» заинтересован в нападающем «Манчестер Сити» Габриэле Жезусе.

По информации источника, руководство туринцев ожидает подписания «горожанами» форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, после чего планирует начать переговоры. Сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.

24-летний Жезус защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл 20 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. Действующее соглашение бразильца с английским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Габриэль Жезус
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20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.17 3.60 3.30
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