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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший капитан «Сампдории» уверен, что Квальярелла спасёт клуб от вылета из Серии А

18 Марта 2022 • 05:50 Комментировать
Венеция
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Сампдория
2.70 3.30 2.65
20.03 14:30

Экс-капитан «Сампдории» Серджио Вольпи считает, что дорианцы спасут свое место в высшей лиге, и он уверен в том, что важную роль в этом сыграет лидер команды - 39-летний Фабио Квальярелла, который и в этом сезоне демонстрирует отличную игровую форму.

- Я играл с Фабио, он крайне важен на поле, и в раздевалке также. Он лучше всех знает «Сампдорию». Он из тех игроков, которые непосредственно влияют на игру, если хорошо чувствует себя. Может, за 90 минут матча он и подустает, но даже так я не стану сбрасывать его со счетов, он сыграет важнейшую роль в спасении «Сампдории», - заявил Вольпи, слова которого цитирует Il Secolo XIX.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла Серджио Вольпи
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