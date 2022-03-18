Бывший капитан «Сампдории» уверен, что Квальярелла спасёт клуб от вылета из Серии А

Экс-капитан «Сампдории» Серджио Вольпи считает, что дорианцы спасут свое место в высшей лиге, и он уверен в том, что важную роль в этом сыграет лидер команды - 39-летний Фабио Квальярелла, который и в этом сезоне демонстрирует отличную игровую форму.

- Я играл с Фабио, он крайне важен на поле, и в раздевалке также. Он лучше всех знает «Сампдорию». Он из тех игроков, которые непосредственно влияют на игру, если хорошо чувствует себя. Может, за 90 минут матча он и подустает, но даже так я не стану сбрасывать его со счетов, он сыграет важнейшую роль в спасении «Сампдории», - заявил Вольпи, слова которого цитирует Il Secolo XIX.