Индонезия хочет натурализовать итальянского вратаря «Сампдории», чтобы он выступал за сборную страны

У 25-летнего вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро есть индонезийские корни - его отец родом с одного из островов самого большого архипелага в мире, а мать - итальянка. Аудеро уже выступал за различные молодежные итальянские сборные, но шансов выступить за взрослую «скуадру адзурру» у него мало, уж очень высок уровень конкуренции.

Между тем Аудеро приглашает в индонезийская федерация футбола, которая с удовольствием сделает выступающего на столь высоком клубном уровне вратаря своим основным. Как сообщает BolaSkor, в сборной Индонезии есть четыре места для натурализованных игроков, три из них уже заняты, а Аудеро может стать четвертым.

Если он откажется, то это место может быть предоставлено Жорди Верманну из швейцарского клуба «Люцерн».