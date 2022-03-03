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Чемпионат Италии. Серия А

Индонезия хочет натурализовать итальянского вратаря «Сампдории», чтобы он выступал за сборную страны

03 Марта 2022 • 04:40 Комментировать
Удинезе
...
Сампдория
1.85 3.45 4.40
05.03 17:00

У 25-летнего вратаря «Сампдории» Эмиля Аудеро есть индонезийские корни - его отец родом с одного из островов самого большого архипелага в мире, а мать - итальянка. Аудеро уже выступал за различные молодежные итальянские сборные, но шансов выступить за взрослую «скуадру адзурру» у него мало, уж очень высок уровень конкуренции.

Между тем Аудеро приглашает в индонезийская федерация футбола, которая с удовольствием сделает выступающего на столь высоком клубном уровне вратаря своим основным. Как сообщает BolaSkor, в сборной Индонезии есть четыре места для натурализованных игроков, три из них уже заняты, а Аудеро может стать четвертым.

Если он откажется, то это место может быть предоставлено Жорди Верманну из швейцарского клуба «Люцерн».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Сборная Индонезии Эмиль Аудеро
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УДИНЕЗЕ САМПДОРИЯ
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