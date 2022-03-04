Агент Дамсгора подтвердил, что его подопечный вернётся на поле ещё в этом сезоне

Мы уже сообщали о том, что датский футболист Миккель Дамсгор может вернуться на поле еще в текущем сезоне, который он пропустил практически целиком из-за тяжелой травмы. Йенс Оргор, агент Дамсгора, подтвердил, что полузащитник вскоре уже приступит к тренировкам.

- Реабилитация проходит очень хорошо, мы ждем, что он вернется к тренировкам до конца месяца. Миккель проделал и продолжает проделывать огромные объемы работы, ежедневно по шесть-семь часов, - заявил Оргор, слова которого цитирует itasportpress.it.

В текущем сезоне Дамсгор провел всего лишь семь матчей в составе «Сампдории».