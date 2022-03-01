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Чемпионат Италии. Серия А

После разгрома от «Аталанты» руководство «Сампдории» решило утешить фанов дополнительными скидками на билеты

01 Марта 2022 • 21:49 Комментировать
Удинезе
...
Сампдория
1.85 3.55 4.40
05.03 17:00

После разгромного поражения от «Аталанты» генуэзской «Сампдории» вновь светит невеселая перспектива борьбы за выживание, и в этих условиях руководство клуба решило положиться на болельщиков.

Им предлагается специальная скидка на пять последних домашних матчей чемпионата для «Сампдории», в которых дорианцам предстоит сразиться с весьма грозными соперниками - «Дженоа», «Ювентус», «Рома», «Салернитана» и «Фиорентина». Приобретающим билеты сразу на пять матчей будет предоставлена скидка в 60 евро в общей сложности.

Сейчас «Сампдория» занимает пятнадцатое место в чемпионате, набрав в общей сложности 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
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УДИНЕЗЕ САМПДОРИЯ
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