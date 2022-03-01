После разгрома от «Аталанты» руководство «Сампдории» решило утешить фанов дополнительными скидками на билеты

После разгромного поражения от «Аталанты» генуэзской «Сампдории» вновь светит невеселая перспектива борьбы за выживание, и в этих условиях руководство клуба решило положиться на болельщиков.

Им предлагается специальная скидка на пять последних домашних матчей чемпионата для «Сампдории», в которых дорианцам предстоит сразиться с весьма грозными соперниками - «Дженоа», «Ювентус», «Рома», «Салернитана» и «Фиорентина». Приобретающим билеты сразу на пять матчей будет предоставлена скидка в 60 евро в общей сложности.

Сейчас «Сампдория» занимает пятнадцатое место в чемпионате, набрав в общей сложности 26 очков.