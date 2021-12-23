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Чемпионат Италии. Серия А

​Серия ограблений футболистов в Италии продолжилась

23 Декабря 2021 • 18:29 Комментировать

В Италии регулярно появляются сообщения об ограблении футболистов. На этот раз La Gazzetta dello Sport проинформировала общественность о том, что во время матча «Интер» - «Торино» грабители проникли в дом полузащитника «нерадзурри» Стефано Сенси. Они забрали часы стоимостью в 70 тысяч евро и другие вещи. Ущерб оценивается примерно в 200 тысяч евро.

На днях появлялась информация об ограблении дома Сальваторе Сиригу бандой «акробатов». Ранее сообщалось, что жертвами грабителей стали Антонио ди Натале и Адам Уна.

Напомним, что «Интер» обыграл «Торино» на своём поле со счётом 1:0. Команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А после первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефано Сенси
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