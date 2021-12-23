​Серия ограблений футболистов в Италии продолжилась

В Италии регулярно появляются сообщения об ограблении футболистов. На этот раз La Gazzetta dello Sport проинформировала общественность о том, что во время матча «Интер» - «Торино» грабители проникли в дом полузащитника «нерадзурри» Стефано Сенси. Они забрали часы стоимостью в 70 тысяч евро и другие вещи. Ущерб оценивается примерно в 200 тысяч евро.

На днях появлялась информация об ограблении дома Сальваторе Сиригу бандой «акробатов». Ранее сообщалось, что жертвами грабителей стали Антонио ди Натале и Адам Уна.

Напомним, что «Интер» обыграл «Торино» на своём поле со счётом 1:0. Команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А после первого круга.