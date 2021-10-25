Арбитры четырежды удаляли тренеров в 9-м туре Серии А

Девятый тур текущего розыгрыша итальянской Серии А запомнится уникальной тенденцией – арбитры матчей четыре раза удалили главных тренеров команд.

Так, красный свет перед собой увидели Джан Пьеро Гасперини в матче «Аталанты» против «Удинезе», Жозе Моуринью и Лучиано Спаллетти в поединке между «Ромой» и «Наполи», а также Симоне Индзаги, который был отправлен в раздевалку в центральной игре тура, в которой «Интер» на своем поле принимал «Ювентус».

Примечательно, что первые трое специалистов уже успели пожаловаться на работу судьей, уверяя, что они не делали ничего противозаконного. Подобное впервые встречается в истории итальянского первенства.