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Чемпионат Италии. Серия А

Арбитры четырежды удаляли тренеров в 9-м туре Серии А

25 Октября 2021 • 00:17 Комментировать

Девятый тур текущего розыгрыша итальянской Серии А запомнится уникальной тенденцией – арбитры матчей четыре раза удалили главных тренеров команд.

Так, красный свет перед собой увидели Джан Пьеро Гасперини в матче «Аталанты» против «Удинезе», Жозе Моуринью и Лучиано Спаллетти в поединке между «Ромой» и «Наполи», а также Симоне Индзаги, который был отправлен в раздевалку в центральной игре тура, в которой «Интер» на своем поле принимал «Ювентус».

Примечательно, что первые трое специалистов уже успели пожаловаться на работу судьей, уверяя, что они не делали ничего противозаконного. Подобное впервые встречается в истории итальянского первенства.

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Серия А
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