Михайлович: «Мы не могли допустить осечки»

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал игру своих подопечных в матче против новичка элитного дивизиона итальянского футбола – «Салернитаны» в рамках стартового тура первенства.

«Мы знали, что не могли допустить осечки в этом матче после вылета из Кубка Италии. Парни отдали всё на поле, мы уступали в счёте дважды по ходу игры, но продемонстрировали выносливость и характер для победы», - сказал Михайлович в интервью Sky Sport Italia.

«Болонья» обыграла соперника 3:2. На 34-й минуте «Салернитана» стала играть в меньшинстве, но уже через 16 минут игрового времени составы уравнялись, а на последних мгновениях дуэли количество удалений и вовсе достигло трёх. По этому показателю хозяева «победили» 2:1.