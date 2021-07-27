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Италия. Серия А

Тиффози «Болоньи» встретили Арнаутовича видео

27 Июля 2021 • 11:14 Комментировать
Болонья
...
Салернитана
1.72 3.70 5.00
22.08 19:30
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Фанаты «Болоньи» шумно поприветствовали Марко Арнаутовича, прибывшего в Италию для подписания контракта с клубом.

32-летний австрийский нападающий пребывает буквально в шаге от оформления трудового соглашения с командой Синиши Михайловича. Форварда от перехода в стан «россоблу» отделяет всего один шаг – успешное прохождение медицинского осмотра, сообщает TuttoMercato.

Как известно, «Болонья» договорилась о переходе игрока с текущим его работодателем – «Шанхай Порт». Китайская сторона получит со стороны апеннинцев 3 миллиона евро.

Тиффози «Болоньи» не упустили возможность горячо встретить своего будущего кумира возле отеля, где остановился игрок. Арнаутович вышел к болельщикам, которые размахивали флагом с его изображением в форме новой команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Марко Арнаутович Шанхай Порт
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