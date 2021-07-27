Фанаты «Болоньи» шумно поприветствовали Марко Арнаутовича, прибывшего в Италию для подписания контракта с клубом.

32-летний австрийский нападающий пребывает буквально в шаге от оформления трудового соглашения с командой Синиши Михайловича. Форварда от перехода в стан «россоблу» отделяет всего один шаг – успешное прохождение медицинского осмотра, сообщает TuttoMercato.

Как известно, «Болонья» договорилась о переходе игрока с текущим его работодателем – «Шанхай Порт». Китайская сторона получит со стороны апеннинцев 3 миллиона евро.

Тиффози «Болоньи» не упустили возможность горячо встретить своего будущего кумира возле отеля, где остановился игрок. Арнаутович вышел к болельщикам, которые размахивали флагом с его изображением в форме новой команды.