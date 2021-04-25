«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Болоньи», один из них на счету Миранчука

В заключительном воскресном матче 33-го тура «Аталанта» играла против середняков Серии А из «Болоньи». Хозяева поля выиграли первый тайм после голов Руслана Малиновского и Луиса Муриэля, а на второй тайм получили лишнего игрока и забили еще трижды. Отметим гол Алексея Миранчука, которого тренер выпустил на заключительную треть матча.

Победа со счетом 5:0 позволила «Аталанте» выйти на чистое второе место.