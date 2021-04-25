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«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Болоньи», один из них на счету Миранчука

25 Апреля 2021, 23:36,

В заключительном воскресном матче 33-го тура «Аталанта» играла против середняков Серии А из «Болоньи». Хозяева поля выиграли первый тайм после голов Руслана Малиновского и Луиса Муриэля, а на второй тайм получили лишнего игрока и забили еще трижды. Отметим гол Алексея Миранчука, которого тренер выпустил на заключительную треть матча.

Победа со счетом 5:0 позволила «Аталанте» выйти на чистое второе место.

Протокол игры  
Аталанта 5:0 Болонья
(1:0) Малиновский Руслан 22'    
(2:0) Муриэль Луис 44'    
(3:0) Фройлер Ремо 57'    
(4:0) Сапата Дуван 59'    
(5:0) Миранчук Алексей 73'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   71' (Иличич Йосип (   71') Ромеро Кристиан Джимсити Берат Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо   61' (Миранчук Алексей (   61') Меле Йоаким Малиновский Руслан   71' (Кальдара Маттиа (   71') Муриэль Луис   61' (Пессина Маттео (   61') Сапата Дуван   77' (Ламмерс Сэм (   77')
Запасные: Спортьелло Марко Паломино Хосе Коваленко Виктор Пашалич Марио Шутало Бошко Росси Франческо
Скорупски Лукаш Данило Ларанжера   44' Антов Валентин Сумаоро Адама Де Сильвестри Лоренцо   55' (Виньято Эмануэль (   55') Схаутен Йерди   49' Сванберг Маттиас   63' (М'Байе Ибрахим (   63') Ольсен Сков Андреас   72' (Поли Андреа (   72') Сориано Роберто   56' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   56') Барроу Муса   72' (Орсолини Риккардо (   72') Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса Фараго Паоло Хайлоти Омар Ebenezer Annan Равалья Федерико Да Коста Жуниор
25 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Болонья, Алексей Миранчук
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