«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Болоньи», один из них на счету Миранчука

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25 Апреля 2021, 23:36,
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В заключительном воскресном матче 33-го тура «Аталанта» играла против середняков Серии А из «Болоньи». Хозяева поля выиграли первый тайм после голов Руслана Малиновского и Луиса Муриэля, а на второй тайм получили лишнего игрока и забили еще трижды. Отметим гол Алексея Миранчука, которого тренер выпустил на заключительную треть матча.
Победа со счетом 5:0 позволила «Аталанте» выйти на чистое второе место.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан 22'
|(2:0) Муриэль Луис 44'
|(3:0) Фройлер Ремо 57'
|(4:0) Сапата Дуван 59'
|(5:0) Миранчук Алексей 73'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл 71' ( Иличич Йосип ( 71') • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 61' ( Миранчук Алексей ( 61') • Меле Йоаким • Малиновский Руслан 71' ( Кальдара Маттиа ( 71') • Муриэль Луис 61' ( Пессина Маттео ( 61') • Сапата Дуван 77' ( Ламмерс Сэм ( 77')
Запасные: Спортьелло Марко • Паломино Хосе • Коваленко Виктор • Пашалич Марио • Шутало Бошко • Росси Франческо
Скорупски Лукаш • Данило Ларанжера • 44'Антов Валентин • Сумаоро Адама • Де Сильвестри Лоренцо 55' ( Виньято Эмануэль ( 55') • Схаутен Йерди • 49'Сванберг Маттиас 63' ( М'Байе Ибрахим ( 63') • Ольсен Сков Андреас 72' ( Поли Андреа ( 72') • Сориано Роберто 56' ( Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 56') • Барроу Муса 72' ( Орсолини Риккардо ( 72') • Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса • Фараго Паоло • Хайлоти Омар • Ebenezer Annan • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор
25 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Болонья, Алексей Миранчук