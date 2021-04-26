Гасперини высказался об игре Малиновского

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26 Апреля 2021, 00:34,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре Руслана Малиновского после матча с «Болоньей» (5:0).
«Малиновский пришёл в наш клуб в качестве полузащитника, но со временем его позиция изменилась, теперь он очень похож на Иличича. Сначала Руслану было тяжело, но со временем он нашёл свою игру. Сейчас он регулярно проявляет себя в атаке, хоть и не играет на позиции центрального нападающего», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
27-летний Малиновский сыграл тридцать шесть матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский
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