Гасперини высказался об игре Малиновского

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре Руслана Малиновского после матча с «Болоньей» (5:0).

«Малиновский пришёл в наш клуб в качестве полузащитника, но со временем его позиция изменилась, теперь он очень похож на Иличича. Сначала Руслану было тяжело, но со временем он нашёл свою игру. Сейчас он регулярно проявляет себя в атаке, хоть и не играет на позиции центрального нападающего», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

27-летний Малиновский сыграл тридцать шесть матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.