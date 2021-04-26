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Гасперини высказался об игре Малиновского

26 Апреля 2021, 00:34,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре Руслана Малиновского после матча с «Болоньей» (5:0).

«Малиновский пришёл в наш клуб в качестве полузащитника, но со временем его позиция изменилась, теперь он очень похож на Иличича. Сначала Руслану было тяжело, но со временем он нашёл свою игру. Сейчас он регулярно проявляет себя в атаке, хоть и не играет на позиции центрального нападающего», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

27-летний Малиновский сыграл тридцать шесть матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
26 Апреля 2021, 00:53

А еще пушка у него что надо...

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