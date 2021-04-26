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Ромеро – о переходе из «Ювентуса» в «Аталанту»: «Лучшее решение в моей карьере»

26 Апреля 2021, 00:17,

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро прокомментировал победу над «Болоньей» (5:0).

«Соперник очень хорошо начал матч, они создали два опасных момента, но реализовать их не смогли, после чего мы переломили игру.

Осталось пять игр до конца чемпионата, если мы будем играть так, то обязательно добьемся поставленной цели. Мы хотим выйти в Лигу чемпионов, конечно, неплохо было бы занять второе место, но это не так важно.

Переход из «Ювентуса» в «Аталанту»? Это лучшее решение в моей карьере, многие игроки советовали мне перейти в «Аталанту», хорошо, что я их послушал», - цитирует Ромеро Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Кристиан Ромеро
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