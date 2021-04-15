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15 Апреля 2021, 22:25,
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо возглавит «Фиорентину» по окончании сезона.
Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист продолжает вести переговоры с «фиалками», стороны близки к достижению соглашения. Гаттузо получит полную свободу действий и сможет влиять на трансферы. Одной из задач Дженнаро будет обновление команды со снижением среднего возраста. Отмечается, что отношения между Гаттузо и руководством «Наполи» испорчены, тренер с большой долей вероятности покинет неаполитанский клуб.
«Фиорентина» занимает пятнадцатое место в чемпионате Италии после тридцати туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Фиорентина, Дженнаро Гаттузо