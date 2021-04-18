​«Фиорентина»: Команда не будет общаться с прессой

Субботнее поражение «Фиорентины» от «Сассуоло» повлекло за собой некоторые шаги. Посредством своего сайта «фиалки» объявили о том, что представители первой команды не будут общаться с прессой до дальнейшего уведомления. Более того, в воскресенье команда начнёт закрытый мини-сбор.

«Фиорентина» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А. Отрыв команды от зоны вылета измеряется пятью зачётными баллами. На следующей неделе «фиалки» сыграют против «Вероны» и «Ювентуса».

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин. В настоящий момент он восстанавливается после повреждения.