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​«Фиорентина»: Команда не будет общаться с прессой

18 Апреля 2021, 00:41,

Субботнее поражение «Фиорентины» от «Сассуоло» повлекло за собой некоторые шаги. Посредством своего сайта «фиалки» объявили о том, что представители первой команды не будут общаться с прессой до дальнейшего уведомления. Более того, в воскресенье команда начнёт закрытый мини-сбор.

«Фиорентина» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А. Отрыв команды от зоны вылета измеряется пятью зачётными баллами. На следующей неделе «фиалки» сыграют против «Вероны» и «Ювентуса».

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин. В настоящий момент он восстанавливается после повреждения.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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