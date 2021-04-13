Кокорин по-прежнему не вернулся в общую группу

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин по-прежнему не вернулся в строй.

Как сообщает La Nazione, футболист продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил ещё в начале марта. Кокорин занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что 30-летний россиянин перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила порядка четырёх с половиной миллионов евро. Кокорин принял участие в трёх матчах «Фиорентины» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 77 минут.

После тридцати туров «Фиорентина» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.