Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин по-прежнему не вернулся в общую группу

13 Апреля 2021, 21:33,

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин по-прежнему не вернулся в строй.

Как сообщает La Nazione, футболист продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил ещё в начале марта. Кокорин занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что 30-летний россиянин перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила порядка четырёх с половиной миллионов евро. Кокорин принял участие в трёх матчах «Фиорентины» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 77 минут.

После тридцати туров «Фиорентина» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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