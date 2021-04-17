Кокорин пропустит матч против «Сассуоло»

Тренерский штаб «Фиорентины» огласил заявку команды на предстоящий гостевой поединок против «Сассуоло» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Об этом рапортует пресс-служба флорентийского клуба.

Стоит отметить, что в заявочный лист «фиалок» не был включен российский форвард Александр Кокорин, который по-прежнему восстанавливается после повреждения. Ранее стало известно, что 30-летний нападающий приступил к индивидуальным тренировкам.

Встреча между «Сассуоло» и «Фиорентиной» состоится в субботу, 17-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.