Дармиан прокомментировал победу над «Кальяри»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан, ставший автором единственного гола в матче против «Кальяри» (1:0), прокомментировал сегодняшнюю победу.

«Сегодня мы играли против хорошей команда, которая надежно оборонялась с самого начала. Когда соперник не дает вам получать мяч на свободном пространстве, то у начинают возникать сложности, хорошо, что нам удалось добиться важной победы.

Конте? Все видят, что тренер настолько увлечён, что вкладывает в свою работу всю душу, мы все довольны. Думаю, что сегодняшняя наша победа окажет психологическое давление на преследователей», - цитирует Дармиана DAZN.