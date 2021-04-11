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Дармиан прокомментировал победу над «Кальяри»

11 Апреля 2021, 17:27,

Защитник «Интера» Маттео Дармиан, ставший автором единственного гола в матче против «Кальяри» (1:0), прокомментировал сегодняшнюю победу.

«Сегодня мы играли против хорошей команда, которая надежно оборонялась с самого начала. Когда соперник не дает вам получать мяч на свободном пространстве, то у начинают возникать сложности, хорошо, что нам удалось добиться важной победы.

Конте? Все видят, что тренер настолько увлечён, что вкладывает в свою работу всю душу, мы все довольны. Думаю, что сегодняшняя наша победа окажет психологическое давление на преследователей», - цитирует Дармиана DAZN.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Маттео Дармиан
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