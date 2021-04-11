Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Интер» установил рекорд Серии А

11 Апреля 2021, 16:50,

«Интер» сделал очередной шаг к чемпионскому титулу, обыграв на своём поле «Кальяри» со счётом 1:0. Как сообщают гуру статистики из Opta, «нерадзурри» стали первой командой в истории Серии А, которая смогла начать второй круг с одиннадцати побед подряд.

Автором предыдущего рекорда был «Милан», который в сезоне 1989/1990 выиграл десять игр подряд на старте второго круга чемпионата.

«Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая «Милан», идущий вторым, на одиннадцать зачётных баллов. В следующем туре Серии А команда Антонио Конте сыграет против «Наполи».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан
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Комментарии (1)
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Tavadi
11 Апреля 2021, 18:00

позорное судейство в каждом матче, сколько уже не назначенных пенальти в ворота "иль тампони", с Сассуоло в отложенном при 1-0 не дали и тут же аргентинский цыган "забил", самый позорный чемпионат после эры жетозубого моратти

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