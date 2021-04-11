​«Интер» установил рекорд Серии А

«Интер» сделал очередной шаг к чемпионскому титулу, обыграв на своём поле «Кальяри» со счётом 1:0. Как сообщают гуру статистики из Opta, «нерадзурри» стали первой командой в истории Серии А, которая смогла начать второй круг с одиннадцати побед подряд.

Автором предыдущего рекорда был «Милан», который в сезоне 1989/1990 выиграл десять игр подряд на старте второго круга чемпионата.

«Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая «Милан», идущий вторым, на одиннадцать зачётных баллов. В следующем туре Серии А команда Антонио Конте сыграет против «Наполи».