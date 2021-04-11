Конте: «Доволен тем, как игроки справляются с давлением»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0).

«Игр остаётся всё меньше и меньше, а значит каждая победа приносит по шесть очков. «Милан» вчера обыграл «Парму», поэтому сегодняшняя победа была очень важна, чтобы разрыв не уменьшился.

Многие мои игроки никогда не испытывали такого давления, я действительно доволен тем, как они справляются. Мы стали намного лучше в последние два сезона. Я очень люблю побеждать, именно это и хочу передать своим игрокам. Мы ещё не выполнили свою цель, нам удалось одержать победы в трёх важных матчах, но впереди осталось восемь», - цитирует итальянского специалиста DAZN.