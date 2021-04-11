Конте: «Доволен тем, как игроки справляются с давлением»

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11 Апреля 2021, 17:14,
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Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0).
«Игр остаётся всё меньше и меньше, а значит каждая победа приносит по шесть очков. «Милан» вчера обыграл «Парму», поэтому сегодняшняя победа была очень важна, чтобы разрыв не уменьшился.
Многие мои игроки никогда не испытывали такого давления, я действительно доволен тем, как они справляются. Мы стали намного лучше в последние два сезона. Я очень люблю побеждать, именно это и хочу передать своим игрокам. Мы ещё не выполнили свою цель, нам удалось одержать победы в трёх важных матчах, но впереди осталось восемь», - цитирует итальянского специалиста DAZN.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте