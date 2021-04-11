«Интер» в концовке дожал «Кальяри»

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11 Апреля 2021, 15:26,
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«Интер» восстановил свой отрыв в 11 очков от второго места по итогам матча 30-го тура Серии А против «Кальяри». Миланцы очень долго не могли открыть счет, создавая момент за моментом, и лишь на 77-й минуте им улыбнулась удача, Ашраф Хакими справа прострелил вдоль ворот, и Маттео Дармиан замкнул дальнюю штангу - 1:0.
Протокол игры
|Интер Милан
|1:0
|Кальяри
|(1:0) Дармиан Маттео 77'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео 84' ( Д'Амброзио Данило ( 84') • Эриксен Кристиан 80' ( Гальярдини Роберто ( 80') • Брозович Марсело • 52'Сенси Стефано 81' ( Весино Матиас ( 81') • Янг Эшли 70' ( Хакими Ашраф ( 70') • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис 69' ( Мартинес Лаутаро ( 69')
Запасные: Перишич Иван • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
Викарио Гульельмо • Ругани Даниэле 85' ( Симеоне Джованни ( 85') • Годин Диего • Карбони Андреа • Дзаппа Габриэле 90' ( Черри Альберто ( 90') • Марин Рэзван • Наингголан Раджа • Дункан Альфред 72' ( Асамоа Квадво ( 72') • Нандес Найтан • Паволетти Леонардо 90' ( Перейро Гастон ( 90') • Педро Жоао
11 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Кальяри