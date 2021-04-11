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«Интер» в концовке дожал «Кальяри»

11 Апреля 2021, 15:26,

«Интер» восстановил свой отрыв в 11 очков от второго места по итогам матча 30-го тура Серии А против «Кальяри». Миланцы очень долго не могли открыть счет, создавая момент за моментом, и лишь на 77-й минуте им улыбнулась удача, Ашраф Хакими справа прострелил вдоль ворот, и Маттео Дармиан замкнул дальнюю штангу - 1:0.

Протокол игры  
Интер Милан 1:0 Кальяри
(1:0) Дармиан Маттео 77'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   84' (Д'Амброзио Данило (   84') Эриксен Кристиан   80' (Гальярдини Роберто (   80') Брозович Марсело   52' Сенси Стефано   81' (Весино Матиас (   81') Янг Эшли   70' (Хакими Ашраф (   70') Лукаку Ромелу Санчес Алексис   69' (Мартинес Лаутаро (   69')
Запасные: Перишич Иван Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Раноккия Андреа Раду Йонуц
Викарио Гульельмо Ругани Даниэле   85' (Симеоне Джованни (   85') Годин Диего Карбони Андреа Дзаппа Габриэле   90' (Черри Альберто (   90') Марин Рэзван Наингголан Раджа Дункан Альфред   72' (Асамоа Квадво (   72') Нандес Найтан Паволетти Леонардо   90' (Перейро Гастон (   90') Педро Жоао
Запасные: Калабрези Артуро Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Ликояннис Хараламбос Арести Симоне Чоччи Джузеппе Трипальделли Алессандро
11 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Кальяри
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