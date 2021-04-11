«Интер» в концовке дожал «Кальяри»

«Интер» восстановил свой отрыв в 11 очков от второго места по итогам матча 30-го тура Серии А против «Кальяри». Миланцы очень долго не могли открыть счет, создавая момент за моментом, и лишь на 77-й минуте им улыбнулась удача, Ашраф Хакими справа прострелил вдоль ворот, и Маттео Дармиан замкнул дальнюю штангу - 1:0.