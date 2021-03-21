​Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты»

В воскресенье «Аталанта» проведёт гостевой поединок против «Вероны» в рамках двадцать восьмого тура итальянского чемпионата. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнёт игру с первых минут.

Напомним, Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» прошлой осенью. В двадцати двух матчах за итальянский клуб во всех турнирах Миранчук записал на свой счёт пять забитых мячей и один результативный пас на партнёра.

Следить за поединком между «Вероной» и «Аталантой» во всех красках можно будет в трансляции в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Москве.