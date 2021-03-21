Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты»

21 Марта 2021, 14:18,

В воскресенье «Аталанта» проведёт гостевой поединок против «Вероны» в рамках двадцать восьмого тура итальянского чемпионата. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнёт игру с первых минут.

Напомним, Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» прошлой осенью. В двадцати двух матчах за итальянский клуб во всех турнирах Миранчук записал на свой счёт пять забитых мячей и один результативный пас на партнёра.

Следить за поединком между «Вероной» и «Аталантой» во всех красках можно будет в трансляции в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
21 Марта 2021, 14:24

Ожидаем разгрома)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола