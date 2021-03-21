Гасперини: «Пришлось попробовать на фланге Миранчука, и он сыграл здорово»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал убедительную победу своей команды над «Вероной» (2:0) в матче 28-го тура Серии А. Бергамаски удивили применением новой для себя схемы 4-2-3-1.

- Эту систему мы уже использовали по ходу сезона, но ни разу не играли так с первых минут. Она нам привычна, особенно в матчах против специфических команд. Я доволен нашей игрой, - заявил Гасперини DAZN.

- Меле был единственным вингером в моем распоряжении при переборе атакующих полузащитников. Мне пришлось попробовать там Миранчука, и он сыграл здорово, - добавил тренер, который добавил, что считает свою команду аутсайдером в битве за зону Лиги чемпионов.