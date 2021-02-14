Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» обошла «Ювентус» за счёт крупной победы

14 Февраля 2021, 16:44,

В воскресенье днём «Рома» в родных стенах разгромила «Удинезе» со счётом 3:0. Уже к двадцать пятой минуте команда Паулу Фонсеки обеспечила себе вполне комфортное преимущество благодаря дублю Жордана Верету.

Третий гол «волки» забили уже в концовке поединка – в компенсированное ко второму тайму время отличился восстановившийся после травмы Педро Родригес, который вышел на замену.

«Рома» воспользовалась субботним поражением «Ювентуса» в Неаполе и снова оказалась на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Впрочем, по потерянным очкам римляне всё же уступают туринцам.

Протокол игры  
Рома 3:0 Удинезе
(1:0) Верету Жордан 5'    
(2:0) Верету Жордан 25'    
(3:0) Педро Родригес 90'    
Пау Лопес Манчини Джанлука Кристанте Бриан Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Вильяр Гонсало Верету Жордан   71'   78' (Педро Родригес (   78') Спинаццола Леонардо   87' (Диавара Амаду (   87') Пеллегрини Лоренцо   56'   87' (Перес Бруно (   87') Мхитарян Генрих Майораль Борха   69' (Джеко Эдин (   69')
Запасные: Пасторе Хавьер Эль-Шаарави Стефан Фасио Федерико Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио Перес Карлес
Муссо Хуан Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс   62' (Молина Науэль (   62') Де Пауль Родриго Уолас Соуза   85' (Несторовски Илья (   85') Арслан Толгай-Али   74' (Оуведжан Томас (   74') Зеегелаар Марвин   74' (Макенго Жан-Виктор (   74') Делофеу Херард Льоренте Фернандо   63' (Окака Стефано (   63')
Запасные: Де Майо Себастьян Гаспарини Мануэль Бекао Родриго Мичин Петар Jayden Braaf Скуффет Симоне
14 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Удинезе
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