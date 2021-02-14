«Рома» обошла «Ювентус» за счёт крупной победы

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14 Февраля 2021, 16:44,
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В воскресенье днём «Рома» в родных стенах разгромила «Удинезе» со счётом 3:0. Уже к двадцать пятой минуте команда Паулу Фонсеки обеспечила себе вполне комфортное преимущество благодаря дублю Жордана Верету.
Третий гол «волки» забили уже в концовке поединка – в компенсированное ко второму тайму время отличился восстановившийся после травмы Педро Родригес, который вышел на замену.
«Рома» воспользовалась субботним поражением «Ювентуса» в Неаполе и снова оказалась на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Впрочем, по потерянным очкам римляне всё же уступают туринцам.
Протокол игры
|(1:0) Верету Жордан 5'
|(2:0) Верету Жордан 25'
|(3:0) Педро Родригес 90'
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало • Верету Жордан 71' 78' ( Педро Родригес ( 78') • Спинаццола Леонардо 87' ( Диавара Амаду ( 87') • Пеллегрини Лоренцо 56' 87' ( Перес Бруно ( 87') • Мхитарян Генрих • Майораль Борха 69' ( Джеко Эдин ( 69')
Запасные: Пасторе Хавьер • Эль-Шаарави Стефан • Фасио Федерико • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Перес Карлес
Муссо Хуан • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс 62' ( Молина Науэль ( 62') • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза 85' ( Несторовски Илья ( 85') • Арслан Толгай-Али 74' ( Оуведжан Томас ( 74') • Зеегелаар Марвин 74' ( Макенго Жан-Виктор ( 74') • Делофеу Херард • Льоренте Фернандо 63' ( Окака Стефано ( 63')
Запасные: Де Майо Себастьян • Гаспарини Мануэль • Бекао Родриго • Мичин Петар • Jayden Braaf • Скуффет Симоне
14 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Удинезе