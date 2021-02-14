«Рома» обошла «Ювентус» за счёт крупной победы

В воскресенье днём «Рома» в родных стенах разгромила «Удинезе» со счётом 3:0. Уже к двадцать пятой минуте команда Паулу Фонсеки обеспечила себе вполне комфортное преимущество благодаря дублю Жордана Верету.

Третий гол «волки» забили уже в концовке поединка – в компенсированное ко второму тайму время отличился восстановившийся после травмы Педро Родригес, который вышел на замену.

«Рома» воспользовалась субботним поражением «Ювентуса» в Неаполе и снова оказалась на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Впрочем, по потерянным очкам римляне всё же уступают туринцам.