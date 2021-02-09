Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Педро и Эль-Шаарави могут сыграть с «Удинезе»

09 Февраля 2021, 14:49,

Игроки группы атаки «Ромы» Педро Родригес и Стефан Эль-Шаарави могут сыграть против «Удинезе» в воскресном матче Серии А. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

Педро пропустил шесть из семи матчей «Ромы» в 2021 году из-за мышечных проблем, а Эль-Шаарави только в конце января вернулся в клуб в статусе свободного агента после периода в Китае. Стефан в последний раз проводил матч ещё в конце августа.

«Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии на сегодняшний день. Команда Паулу Фонсеки имеет в своём активе сорок очков, как и её соседи из «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Педро Родригес, Стефан Эль-Шаарави
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