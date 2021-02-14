Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека – о победе над «Удинезе»: «Нам удалось нейтрализовать де Пауля»

14 Февраля 2021, 17:37,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Удинезе» (3:0) в двадцать втором туре чемпионата Италии.

«Я очень доволен. Мы здорово начали матч, сразу же забили два гола и создали огромное количество моментов. Было важно создавать давление на де Пауля – это очень сильный игрок, который оказывает огромное влияние на игру «Удинезе», нам удалось полностью его нейтрализовать», - приводит слова Фонсеки Football Italia.

После двадцати двух туров «Рома» с сорока тремя занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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