Фонсека – о победе над «Удинезе»: «Нам удалось нейтрализовать де Пауля»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Удинезе» (3:0) в двадцать втором туре чемпионата Италии.

«Я очень доволен. Мы здорово начали матч, сразу же забили два гола и создали огромное количество моментов. Было важно создавать давление на де Пауля – это очень сильный игрок, который оказывает огромное влияние на игру «Удинезе», нам удалось полностью его нейтрализовать», - приводит слова Фонсеки Football Italia.

После двадцати двух туров «Рома» с сорока тремя занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.