Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Смоллинг пропустит две недели из-за травмы

11 Февраля 2021, 11:55,

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустит ближайшие несколько поединков команды, об этом рапортует Football-Italia.

Согласно сведениям источника, английский футболист проведет в лазарете порядка двух недель из-за повреждения бедра. Таким образом, Смоллинг не сможет выйти на поле в поединках против «Удинезе» (14 февраля) и «Браги» (18 февраля).

Ранее 31-летний защитник пропустил матч против туринского «Ювентуса» (0:2) в чемпионате Италии.

В нынешнем розыгрыше Серии А Смоллинг провел 12 поединков, в которых отметился результативной передачей. В пассиве защитника три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Крис Смоллинг
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