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Бонера: «Мы отреагировали на матч после еврокубков как великая команда»

29 Ноября 2020, 20:17,

Global Look Press

Тренер «Милана» Даниэле Бонера прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:0) в рамках девятого тура чемпионата Италии.

«Игра после Лиги Европы всегда является самой тяжёлой, но мы отреагировали на неё как великая команда.

Пиоли? Мы созвонились с ним по видеосвязи в раздевалке. Он всегда с нами, участвует во всех тренировках. Сейчас я наслаждаюсь тем, что получаю такой опыт, заменяя главного тренера, но, конечно, мы все хотим, чтобы Пиоли вернулся на скамейку.

Мы прогрессируем, потому что команде нравится работать, решать задачи и проводить время вместе», - цитирует Бонеру Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Даниэле Бонера
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