Мальдини: «Мне было стыдно, и я попросил у Марадоны прощения»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини признался, что ему было стыдно за свою игру против Диего Марадоны, когда они соперничали на поле в конце 80-х и начале 90-х годов.

- Его невозможно было поймать, - заявил итальянец Telefoot перед матчем «россонери» с «Лиллем» в Лиге Европы. - Я получал награду в Зале славы Серии А вслед за ним, и было продемонстрировано видео наших единоборств. Я всегда считал себя справедливым защитником, но я должен признать, что в том ролике я совершал на нем жуткие нарушения правил, но только потому, что я всегда опаздывал. Он всегда был очень быстрым. После того клипа мне было стыдно, и я попросил у него прощения.

Напомним, что Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни.