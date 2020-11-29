Кесси – о незабитом пенальти в ворота «Фиорентины»: «Буду бить и дальше»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, не забивший пенальти в ворота «Фиорентины» (2:0), прокомментировал сегодняшнюю победу.

«Я забил первый пенальти, но не справился со вторым. Это нормально, я планирую и дальше исполнять одиннадцатиметровые.

Разговор с Пиоли по видеосвязи? Он поздравил команду и был счастлив. Это была очень важная игра.

Мы здорово начали матч и заставили «Фиорентину» защищаться, забив два гола. У нас нет футболистов, которые всегда играют в стартовом составе, у нас сильная команда, любой, кто выходит на поле, всегда доказывает, что достоин выступать за этот клуб.

Тонали? Мне без разницы с кем играть в центре поля, каждый раз я выкладываюсь на 150%», - цитирует Кесси DAZN.