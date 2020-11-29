Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» ушёл в отрыв, легко обыграв «Фиорентину»

29 Ноября 2020, 19:15,

Global Look Press

В девятом туре Серии А «Милан» играл против привычно неудобного для себя соперника, «Фиорентины». Уже на 17-й минуте Алессио Романьоли стал автором победного гола, а его почин поддержал вскоре Франк Кесси, который забил пенальти, а спустя 13 минут с той же точки неудачно наносил удар.

Как итоге 2:0, и «Милан» оторвался от конкурентов уже на пять очков.

Протокол игры  
Милан 2:0 Фиорентина
(1:0) Романьоли Алессио 17'    
(2:0) Кесси Франк 27'    
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро   82' (Хёуге Йенс (   82') Кесси Франк   71' Салемакерс Алексис   90' (Далот Диогу (   90') Чалханогл
у Хакан Диас Брахим   75' (Крунич Раде (   75') Ребич Анте   45'
Запасные: Габбия Маттео Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
Дронговски Бартломей Касерес Мартин   61' (Лирола Поль (   61') Миленкович Никола Песселья Херман   25' Бираги Кристиано   86' Амрабат Софьян   90' Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано   52'   77' (Куаме Кристиан (   77') Кальехон Хосе   46' (Бонавентура Джакомо (   46') Влахович Душан   77' (Валеро Борха (   77') Рибери Франк   68' (Кутроне Патрик (   68')
Запасные: Роша Игор II Мартинес Лукас II Эйссерик Валентин Дункан Альфред Терраччиано Пьетро Сапонара Риккардо Баррека Антонио
29 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Болонья 1:0 Кротоне
(1:0) Сориано Роберто 45'    
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо Томиясу Такэхиро Данило Ларанжера Хики Аарон   30' Схаутен Йерди Сванберг Маттиас   75' (Домингес Николас (   75') Орсолини Риккардо   18' (Сансоне Никола (   18') Сориано Роберто Барроу Муса   87' (Виньято Эмануэль (   87') Паласио Родриго   74'
Запасные: Калабрези Артуро Денсвил Стефано Бальдюрссон Андри-Фаннар Медель Гари Поли Андреа Да Коста Жуниор Рабби Симоне М'Байе Ибрахим Пас Нехуэн
Кордац Алекс Магальян Лисандро   58'   59' (Драгус Денис (   59') Марроне Лука   19'   46' (Куомо Джузеппе (   46') Луперто Себастьяно   72' Перейра Педру II Молина Сальваторе Петриччоне Якопо   15' Вулич Милош   59' (Големич Владимир (   59') Реца Аркадиуш   79' (Крочата Джованни (   79') Сими Нванкво Мессьяс Жуниор
Запасные: Эдуардо Энрике Креспи Джан Марко Дзанеллато Никколо Раньери Антонио Феста Марко Рохас Луис
29 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Фиорентина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола