«Милан» ушёл в отрыв, легко обыграв «Фиорентину»

В девятом туре Серии А «Милан» играл против привычно неудобного для себя соперника, «Фиорентины». Уже на 17-й минуте Алессио Романьоли стал автором победного гола, а его почин поддержал вскоре Франк Кесси, который забил пенальти, а спустя 13 минут с той же точки неудачно наносил удар.

Как итоге 2:0, и «Милан» оторвался от конкурентов уже на пять очков.





