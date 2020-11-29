«Милан» ушёл в отрыв, легко обыграв «Фиорентину»

|
29 Ноября 2020, 19:15,
|
|
В девятом туре Серии А «Милан» играл против привычно неудобного для себя соперника, «Фиорентины». Уже на 17-й минуте Алессио Романьоли стал автором победного гола, а его почин поддержал вскоре Франк Кесси, который забил пенальти, а спустя 13 минут с той же точки неудачно наносил удар.
Как итоге 2:0, и «Милан» оторвался от конкурентов уже на пять очков.
Протокол игры
|Милан
|2:0
|Фиорентина
|(1:0) Романьоли Алессио 17'
|(2:0) Кесси Франк 27'
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Тонали Сандро 82' ( Хёуге Йенс ( 82') • Кесси Франк • 71'Салемакерс Алексис 90' ( Далот Диогу ( 90') • Чалханогл
у Хакан • Диас Брахим 75' ( Крунич Раде ( 75') • Ребич Анте 45'
Запасные: Габбия Маттео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
Дронговски Бартломей • Касерес Мартин 61' ( Лирола Поль ( 61') • Миленкович Никола • Песселья Херман • 25'Бираги Кристиано • 86'Амрабат Софьян • 90'Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано 52' 77' ( Куаме Кристиан ( 77') • Кальехон Хосе 46' ( Бонавентура Джакомо ( 46') • Влахович Душан 77' ( Валеро Борха ( 77') • Рибери Франк 68' ( Кутроне Патрик ( 68')
Запасные: Роша Игор II • Мартинес Лукас II • Эйссерик Валентин • Дункан Альфред • Терраччиано Пьетро • Сапонара Риккардо • Баррека Антонио
29 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Сориано Роберто 45'
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • Томиясу Такэхиро • Данило Ларанжера • Хики Аарон • 30'Схаутен Йерди • Сванберг Маттиас 75' ( Домингес Николас ( 75') • Орсолини Риккардо 18' ( Сансоне Никола ( 18') • Сориано Роберто • Барроу Муса 87' ( Виньято Эмануэль ( 87') • Паласио Родриго 74'
Запасные: Калабрези Артуро • Денсвил Стефано • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Медель Гари • Поли Андреа • Да Коста Жуниор • Рабби Симоне • М'Байе Ибрахим • Пас Нехуэн
Кордац Алекс • Магальян Лисандро 58' 59' ( Драгус Денис ( 59') • Марроне Лука 19' 46' ( Куомо Джузеппе ( 46') • Луперто Себастьяно • 72'Перейра Педру II • Молина Сальваторе • Петриччоне Якопо • 15'Вулич Милош 59' ( Големич Владимир ( 59') • Реца Аркадиуш 79' ( Крочата Джованни ( 79') • Сими Нванкво • Мессьяс Жуниор
Запасные: Эдуардо Энрике • Креспи Джан Марко • Дзанеллато Никколо • Раньери Антонио • Феста Марко • Рохас Луис
29 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Фиорентина