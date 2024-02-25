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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«АЗ Алкмаар» продлил неудачную серию «Аякса»

25 Февраля 2024 • 21:14 Комментировать
АЗ Алкмаар
2:0
Аякс

Сбавивший обороты «Аякс» в 23-м туре чемпионата Нидерландов гостил у конкурентов из АЗ. В одной из первых атак Рубен ван Боммел открыл счет. Еще момент у игрока хозяев, но промах в отличной позиции для удара. На экваторе второй половины поединка ван Боммель все же оформил дубль. На 88-й минуте Брайан Бробби вернул интригу метким ударом, но недолго - ВАР показал, что там был офсайд.

2:0, «АЗ Алкмаар» идет четвертым, соперник - следом в шести очках.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар2:0Аякс
(1:0) Ван Боммел Рубен7'  
(2:0) Ван Боммел Рубен67'  
Райан МэттьюСугавара ЮкинариГус Ваутер  79' 90' (Пенетра Алешандре ( 90') Базур Рихедли  55' 84' (Инди Мартинс ( 84') Мёллер Вольфе ДавидКласи ЙордиБелич Кристиян 67' (Лахдо Майкель ( 67') Мейнанс Свен 83' (Ван Бредероде Мирон ( 83') Де Вит ДаниВан Боммел Рубен 84' (Поку Эрнест ( 84') Павлидис Вангелис
Запасные: Данташ ТьягуКюйстен ТристанДе Вит МеесЗеефейк ЛиквинсиоАддай ДжейденКасиус ДенсоВерхюлст Хоби
Рамай ДиантРенсх ДевайнШутало ЙосипХато ЙоррельГааей Антон 36' (Каплан Ахметджан ( 36') Соса БорнаТахирович Бенджамин 64' (Акпом Чуба ( 64') Ван ден Бомен Бранко 81' (Маннсверк Сиверт ( 81') Хлинссон Кристиан 81' (Рейкхофф Юлиан ( 81') Тейлор КеннетБробби Брайан
Запасные: Гортер ДжейФитц-Джим КиянБанель ДжейдонХендерсон ДжорданРульи ХеронимоМедич ЯковБоргес Карлос
25 февраля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс АЗ Алкмаар

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