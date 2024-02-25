«АЗ Алкмаар» продлил неудачную серию «Аякса»

Сбавивший обороты «Аякс» в 23-м туре чемпионата Нидерландов гостил у конкурентов из АЗ. В одной из первых атак Рубен ван Боммел открыл счет. Еще момент у игрока хозяев, но промах в отличной позиции для удара. На экваторе второй половины поединка ван Боммель все же оформил дубль. На 88-й минуте Брайан Бробби вернул интригу метким ударом, но недолго - ВАР показал, что там был офсайд.
2:0, «АЗ Алкмаар» идет четвертым, соперник - следом в шести очках.
Протокол игры
|(1:0) Ван Боммел Рубен7'
|(2:0) Ван Боммел Рубен67'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Гус Ваутер 79'90' (Пенетра Алешандре (90') •Базур Рихедли 55'84' (Инди Мартинс (84') •Мёллер Вольфе Давид•Класи Йорди•Белич Кристиян67' (Лахдо Майкель (67') •Мейнанс Свен83' (Ван Бредероде Мирон (83') •Де Вит Дани•Ван Боммел Рубен84' (Поку Эрнест (84') •Павлидис Вангелис
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Гааей Антон36' (Каплан Ахметджан (36') •Соса Борна•Тахирович Бенджамин64' (Акпом Чуба (64') •Ван ден Бомен Бранко81' (Маннсверк Сиверт (81') •Хлинссон Кристиан81' (Рейкхофф Юлиан (81') •Тейлор Кеннет•Бробби Брайан
25 февраля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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