«АЗ Алкмаар» продлил неудачную серию «Аякса»

Сбавивший обороты «Аякс» в 23-м туре чемпионата Нидерландов гостил у конкурентов из АЗ. В одной из первых атак Рубен ван Боммел открыл счет. Еще момент у игрока хозяев, но промах в отличной позиции для удара. На экваторе второй половины поединка ван Боммель все же оформил дубль. На 88-й минуте Брайан Бробби вернул интригу метким ударом, но недолго - ВАР показал, что там был офсайд.

2:0, «АЗ Алкмаар» идет четвертым, соперник - следом в шести очках.