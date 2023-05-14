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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» триумфально выиграл чемпионат Нидерландов

14 Мая 2023 • 19:38 Комментировать
Фейеноорд
3:0
Гоу Эхед Иглс
окончен

В воскресенье «Фейеноорд» проводил домашний матч против «Гоу Эхед Иглс» и мог праздновать чемпионский титул в случае победы. И роттердамцы уверенно добыли очередную победу (3:0), что позволило стать недосягаемым для конкурентов. Голы в активе Уссамы Идрисси, Томаса Хименеса и Игора Пайшао.

Это первый чемпионский титул для «Фейеноорда» за пять лет. Отрыв от ПСВ составляет 11 очков.

Протокол игры  
Фейеноорд3:0Гоу Эхед Иглс
(1:0) Идрисси Уссама15'  
(2:0) Хименес Сантьяго Томас18'  
(3:0) Пайшао Игор54'  
Бейло ЮстинПедерсен Маркус Гольмгрен 74' (Касанвирджо Нерайшо ( 74') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсКекчю ОркунПайшао Игор 62' (Тимбер Квинтен ( 62') Шиманьски Себастьян  56' 62' (Джаханбахш Алиреза ( 62') Идрисси Уссама 90' (Дилросун Джавайро ( 90') Хименес Сантьяго Томас 90' (Перейра Данило II ( 90')
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVМиламбо АнтониРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирТаабуни МохамедВелленройтер Тимон
Де Ланге ЖеффриДейл Матс  66'Амофа ДжамалИдзес Джей 73' (Льянсана Энрик ( 73') Кюйперс БасXander Blomme 73' (Фонтан Хосе ( 73') Ромменс ФилиппАдеканье Бобби 73' (Фернандес Рашаан ( 73') Виллюмссон ВиллюмЭдвардсен Оливер 73' (Со Силла ( 73') Лидберг Исак
Запасные: Плогман ЛукаDario SerraАвентисян АвентисМалдер ЭрвинPim Saathof
14 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Гоу Эхед Иглс
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