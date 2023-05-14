«Фейеноорд» триумфально выиграл чемпионат Нидерландов

В воскресенье «Фейеноорд» проводил домашний матч против «Гоу Эхед Иглс» и мог праздновать чемпионский титул в случае победы. И роттердамцы уверенно добыли очередную победу (3:0), что позволило стать недосягаемым для конкурентов. Голы в активе Уссамы Идрисси, Томаса Хименеса и Игора Пайшао.

Это первый чемпионский титул для «Фейеноорда» за пять лет. Отрыв от ПСВ составляет 11 очков.