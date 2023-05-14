«Фейеноорд» триумфально выиграл чемпионат Нидерландов

В воскресенье «Фейеноорд» проводил домашний матч против «Гоу Эхед Иглс» и мог праздновать чемпионский титул в случае победы. И роттердамцы уверенно добыли очередную победу (3:0), что позволило стать недосягаемым для конкурентов. Голы в активе Уссамы Идрисси, Томаса Хименеса и Игора Пайшао.
Это первый чемпионский титул для «Фейеноорда» за пять лет. Отрыв от ПСВ составляет 11 очков.
Протокол игры
|(1:0) Идрисси Уссама15'
|(2:0) Хименес Сантьяго Томас18'
|(3:0) Пайшао Игор54'
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен74' (Касанвирджо Нерайшо (74') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Кекчю Оркун•Пайшао Игор62' (Тимбер Квинтен (62') •Шиманьски Себастьян 56'62' (Джаханбахш Алиреза (62') •Идрисси Уссама90' (Дилросун Джавайро (90') •Хименес Сантьяго Томас90' (Перейра Данило II (90')
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс• 66'Амофа Джамал•Идзес Джей73' (Льянсана Энрик (73') •Кюйперс Бас•Xander Blomme73' (Фонтан Хосе (73') •Ромменс Филипп•Адеканье Бобби73' (Фернандес Рашаан (73') •Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер73' (Со Силла (73') •Лидберг Исак
14 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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