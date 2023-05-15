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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Наставник «Фейеноорда» выиграл чемпионский титул в своем 100-м матче у руля клуба

15 Мая 2023 • 15:01 Комментировать
Фейеноорд
3:0
Гоу Эхед Иглс
окончен

В минувшие выходные определился чемпион Нидерландов - им снова, как и в 2017 году, стал «Фейеоноорд» под руководством Арне Слота, которого нередко называют претендентом на получение работы в английской Премьер-лиге.

Это случилось после того, как роттердамский клуб крупно обыграл «Гоу Эхед Иглз», забив тому три безответных мяча. Как оказалось, для Арне Слота это был сотый матч у руля клуба, с учетом всех турниров, и, в то же время, сотый матч в Эредивизии - ранее он какое-то время потренировал АЗ из Алкмааара.

Напомним, что роттердамский «Фейеноорд» становился чемпионом своей страны шестнадцать раз. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арне Слот
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