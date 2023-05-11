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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Технический директор «Фейеноорда» те Клозе: «Мы выкупили Шиманьски? Пока рано об этом говорить» эксклюзив

11 Мая 2023 • 12:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что нидерландская команда договорилась о выкупе полузащитника Себастиана Шиманьски из московского «Динамо». Напомним, поляк выступает за роттердамскую команду на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Мы договорились о выкупе Шиманьски? Слишком рано об этом говорить, на данный момент новостей об этом нет. Нужно дождаться конца сезона, тогда будет определённость», – сказал технический директор «Фейеноорда».

Шиманьски в этом сезоне отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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