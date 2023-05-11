Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что нидерландская команда договорилась о выкупе полузащитника Себастиана Шиманьски из московского «Динамо». Напомним, поляк выступает за роттердамскую команду на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Мы договорились о выкупе Шиманьски? Слишком рано об этом говорить, на данный момент новостей об этом нет. Нужно дождаться конца сезона, тогда будет определённость», – сказал технический директор «Фейеноорда».

Шиманьски в этом сезоне отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Нидерландов.