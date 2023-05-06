ПСВ дожал «Спарту» и остаётся в чемпионской гонке

ПСВ продолжает преследование лидирующего «Фейеноорда». В 31-м туре команда из Эйндховена гостила у «Спарты» и выглядела намного опаснее противника. Вот только до 74-й минуты никак не могла реализовать перевес. Впрочем, Анвар эль-Гази забил-таки победный гол - 1:0.

ПСВ проигрывает пять очков лидеру и на шесть пунктов опережает «Аякс», идущий на третьем месте.