ПСВ дожал «Спарту» и остаётся в чемпионской гонке

ПСВ продолжает преследование лидирующего «Фейеноорда». В 31-м туре команда из Эйндховена гостила у «Спарты» и выглядела намного опаснее противника. Вот только до 74-й минуты никак не могла реализовать перевес. Впрочем, Анвар эль-Гази забил-таки победный гол - 1:0.
ПСВ проигрывает пять очков лидеру и на шесть пунктов опережает «Аякс», идущий на третьем месте.
Протокол игры
|74'Эль-Гази Анвар (0:1)
Олай Ник•Абелс Дирк•Вриндс Барт63' (Оассар Адиль (63') •Эрдхёйзен Майк•Пинту Мика•Версейрен Арно•Китолано Джошуа•Намли Юнес80' (Де Гузман Джонатан (80') • 90'Ван Крой Вито•Леуритсен Тобиас•Саито Коки90' (Mohammed Tahiri (90')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан46' (Эль-Гази Анвар (46') •Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус88' (Боскальи Оливье (88') •Гутьеррес Эрик•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан46' (Мвене Филлипп (46') •Де Йонг Люк61' (Силва Фабио (61') •Симонс Хави 90'
06 мая. Стадион "Спарта".
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