Хави Симонс получил первую жёлтую карточку в ПСВ

В матче тридцать первого тура нидерландского чемпионата, в котором «Спарта» приняла ПСВ, произошло знаменательное событие. Конечно, победа с минимальным счетом «крестьян» не стала знаменательным событием, это вполне прогнозируемый итог, а вот желтая карточка для полузащитника ПСВ Хави Симонса стала настоящей премьерой, потому что стала для него первой за все время выступлений в клубе из Эйндховена.

Любопытно, что в этом сезоне за фолы на нем желтые карточки получили не менее семнадцати игроков.

В следующем туре ПСВ сыграет в домашнем матче с «Фортуной» из Ситтарда, это случится четырнадцатого мая.