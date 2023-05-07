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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави Симонс получил первую жёлтую карточку в ПСВ

07 Мая 2023 • 00:18 Комментировать
Спарта Роттердам
0:1
ПСВ
окончен

В матче тридцать первого тура нидерландского чемпионата, в котором «Спарта» приняла ПСВ, произошло знаменательное событие. Конечно, победа с минимальным счетом «крестьян» не стала знаменательным событием, это вполне прогнозируемый итог, а вот желтая карточка для полузащитника ПСВ Хави Симонса стала настоящей премьерой, потому что стала для него первой за все время выступлений в клубе из Эйндховена.

Любопытно, что в этом сезоне за фолы на нем желтые карточки получили не менее семнадцати игроков.

В следующем туре ПСВ сыграет в домашнем матче с «Фортуной» из Ситтарда, это случится четырнадцатого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Хави Симонс
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