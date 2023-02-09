«Аякс» вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Амстердамский «Аякс» переиграл с минимальным счетом в гостевом матче «Твенте», единственный мяч встречи в середине второй половины игры забил Мохамед Кудус. Это означает, что амстердамцы, на днях сменившие тренера, вышли в четвертьфинал Кубка Нидерландов.

Напомним, что «Аякс» двадцать раз выигрывал Кубок своей страны, в том числе шесть раз в текущем столетии. В последний раз это произошло в 2021 году. В прошлом году команда выбралась в финал турнира, но там была бита «крестьянами» из ПСВ.

В воскресенье «Аяксу» предстоит очередной матч, но уже в рамках чемпионата - против «Ваалвейка».