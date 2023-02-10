«Твенте» впервые в 21-м веке не забил в домашнем кубковом матче

Амстердамский «Аякс» переиграл с минимальным счетом в гостевом матче «Твенте», единственный мяч встречи в середине второй половины игры забил Мохамед Кудус. Что до «Твенте», то, как оказалось, клуб впервые в 21-м веке не сумел забить в домашнем матче Кубка Нидерландов.

В последний раз такое случалось целых двадцать шесть назад - в феврале 1997 года «Твенте» сыграл по нулям с «Витессом», и с тех пор неизменно, до сегодняшнего вечера, забивал хотя бы гол в домашних матчах Кубка Нидерландов, а в 2001 и 2011 годах вообще выигрывал турнир.

В общей сложности у «тюккерс» три победы в Кубке - помимо обозначенных, был еще триумф в 1977 году.