«Аякс» выбирает нового тренера из двух кандидатур

Амстердамский «Аякс» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

На прошлой неделе стало известно, что роль сменщика отправленного в отставку Альфреда Шрёдера до конца сезона будет исполнять Джон Хейтинга. При этом, по данным TMW, клуб продолжает изучать потенциальных кандидатов на роль постоянного рулевого, и в настоящий момент список интересов амстердамцев возглавляют Петер Бос, в прошлом уже возглавлявший «Аякс», и Марсело Гальярдо, известный по работе в аргентинском «Ривер Плейте». Оба специалиста пребывают в статусе безработных.

После 20 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Фейенорда» на три балла.