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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» выбирает нового тренера из двух кандидатур

08 Февраля 2023 • 00:34 Комментировать
Твенте
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Аякс
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09.02 20:45

Амстердамский «Аякс» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

На прошлой неделе стало известно, что роль сменщика отправленного в отставку Альфреда Шрёдера до конца сезона будет исполнять Джон Хейтинга. При этом, по данным TMW, клуб продолжает изучать потенциальных кандидатов на роль постоянного рулевого, и в настоящий момент список интересов амстердамцев возглавляют Петер Бос, в прошлом уже возглавлявший «Аякс», и Марсело Гальярдо, известный по работе в аргентинском «Ривер Плейте». Оба специалиста пребывают в статусе безработных.

После 20 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Фейенорда» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон Хейтинга Марсело Гальярдо Петер Бос
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