Ван дер Варт: «Овермарс сказал мне, что Кудус однажды принесёт «Аяксу» 100 миллионов евро»

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Рафаэль ван дер Ваарт поделился впечатлениями о полузащитнике команды Мохаммеде Кудусу. Напомним, игроком сборной Ганы уже полгода активно интересуются европейские гранды.

«Я помню, как впервые увидел Кудуса в товарищеской игре. Бывший спортивный директор клуба Марк Овермарс тогда сказал мне, что Мохаммед однажды принесёт «Аяксу» 100 миллионов евро или даже больше», – цитирует ван дер Ваарта AFC Ajax.

Ранее ходили слухи об интересе к Кудусу со стороны «Манчестер Юнайтед», который возглавляет бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. На счету 22-летнего Мохаммеда 7 голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.