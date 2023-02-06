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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван дер Варт: «Овермарс сказал мне, что Кудус однажды принесёт «Аяксу» 100 миллионов евро»

06 Февраля 2023 • 16:45 Комментировать
Твенте
...
Аякс
09.02 20:45

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Рафаэль ван дер Ваарт поделился впечатлениями о полузащитнике команды Мохаммеде Кудусу. Напомним, игроком сборной Ганы уже полгода активно интересуются европейские гранды.

«Я помню, как впервые увидел Кудуса в товарищеской игре. Бывший спортивный директор клуба Марк Овермарс тогда сказал мне, что Мохаммед однажды принесёт «Аяксу» 100 миллионов евро или даже больше», – цитирует ван дер Ваарта AFC Ajax.

Ранее ходили слухи об интересе к Кудусу со стороны «Манчестер Юнайтед», который возглавляет бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. На счету 22-летнего Мохаммеда 7 голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рафаэль Ван Дер Ваарт Марк Овермарс Мохаммед Кудус
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