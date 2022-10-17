«Аякс» - первая команда в Эредивизии за два последних года, которая 20 раз пробила в створ ворот за матч

В матче десятого тура нидерландского чемпионата Эредивизии амстердамский «Аякс» обыграл в домашнем матче «Эксельсиор» - раздосадованные неудачами в Лиге чемпионов, подопечные Альфреда Шредера уничтожили соперника со счетом 7:1.

Это была самая крупная победа «Аякса» в нынешнем сезоне, он нанес двадцать ударов в створ ворот и стал первой командой за последние два года, которая так часто била в створ ворот в одном матче. В предыдущий раз «Аяксу» удалось это в октябре 2020 года, когда команда одержала легендарную победу над «Венло» со счетом 13:0.

В следующем туре «Аякс» сыграет с «Ваалвейком».