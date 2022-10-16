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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» возглавил чемпионат Голландии, забив 7 мячей «Эксельсиору»

16 Октября 2022 • 22:59 Комментировать
Аякс
7:1
Эксельсиор
окончен

«Аякс» ответил на последние еврокубковые неудачи успешной игрой в Эредивизии. В матче 10-го тура против «Эксельсиора» амстердамцы забивали на любой вкус и пропустили лишь на 90-й минуте. Итог - невероятные 7:1. Дубль на счету Брайана Броббея.

«Аякс» воспользовался осечкой «АЗ Алкмаара» и возглавил турнирную таблицу.

Протокол игры  
Аякс7:1Эксельсиор
(1:0) Коласио Хорхе III15'  
(2:0) Бергёйс Стивен26'  
(3:0) Броббей Брайан44'  
(4:0) Броббей Брайан59'  
(5:0) Тадич Душан64'  
(6:0) Бергвейн Стевен75'  
(7:0) Кудус Мохаммед81'  
  90'Аграфиотис Николас (7:1)
Пасвер РемкоКоласио Хорхе III 78' (Бас Юри ( 78') Тимбер ЮррьенБлинд Дэйли 46' (Вайндал Оуэн ( 46') Угелумба КэлвинАльварес ЭдсонКлассен ДэвиБергёйс Стивен 74' (Фернандес Франсиско ( 74') Бергвейн СтевенБроббей Брайан 84' (Лукка Лоренцо ( 84') Тадич Душан 74' (Кудус Мохаммед ( 74')
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенОкампос ЛукасГриллич ФлорианГортер ДжейМагальян Лисандро
Ван Гассел СтейнХореман СибеЭль-Яакуби РедуанСеймор СераноМаркело Натангело 46' (Эйгенрам Йосуа ( 46') Чу-А-Он НатанДриауех Каухайб 79' (Азаркан Маруан ( 79') Бас ЮлианГаудмейн Кензо 70' (Файн Адриан ( 70') Ван Дёйнен Майк 70' (Лампру Лазарос ( 70') Хархаух Реда 84' (Аграфиотис Николас ( 84')
Запасные: Авуджа МаксимДонкор ДжекиКёйпер ПаскальАлблас Норберт
16 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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«Аякс» возглавил чемпионат Голландии, забив 7 мячей «Эксельсиору»
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