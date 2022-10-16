«Аякс» возглавил чемпионат Голландии, забив 7 мячей «Эксельсиору»

«Аякс» ответил на последние еврокубковые неудачи успешной игрой в Эредивизии. В матче 10-го тура против «Эксельсиора» амстердамцы забивали на любой вкус и пропустили лишь на 90-й минуте. Итог - невероятные 7:1. Дубль на счету Брайана Броббея.
«Аякс» воспользовался осечкой «АЗ Алкмаара» и возглавил турнирную таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Коласио Хорхе III15'
|(2:0) Бергёйс Стивен26'
|(3:0) Броббей Брайан44'
|(4:0) Броббей Брайан59'
|(5:0) Тадич Душан64'
|(6:0) Бергвейн Стевен75'
|(7:0) Кудус Мохаммед81'
|90'Аграфиотис Николас (7:1)
Пасвер Ремко•Коласио Хорхе III78' (Бас Юри (78') •Тимбер Юррьен•Блинд Дэйли46' (Вайндал Оуэн (46') •Угелумба Кэлвин•Альварес Эдсон•Классен Дэви•Бергёйс Стивен74' (Фернандес Франсиско (74') •Бергвейн Стевен•Броббей Брайан84' (Лукка Лоренцо (84') •Тадич Душан74' (Кудус Мохаммед (74')
Ван Гассел Стейн•Хореман Сибе•Эль-Яакуби Редуан•Сеймор Серано•Маркело Натангело46' (Эйгенрам Йосуа (46') •Чу-А-Он Натан•Дриауех Каухайб79' (Азаркан Маруан (79') •Бас Юлиан•Гаудмейн Кензо70' (Файн Адриан (70') •Ван Дёйнен Майк70' (Лампру Лазарос (70') •Хархаух Реда84' (Аграфиотис Николас (84')
16 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Бан пользователя