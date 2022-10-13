Броббей: «Я должен был выйти на поле при счёте 2:1»

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей высказался о своём участии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против неаполитанского «Наполи» (2:4).

«Конечно, я много сидел на скамейке запасных в последние недели, но думал, что должен был войти в игру намного раньше. Я думаю, что я должен был выйти на поле при счёте 1:2», - цитирует футболиста RTL.

Игрок также высказался о своём одноклубнике, Мохаммеде Кудусе, который составляет ему конкуренцию в команде: «В последние недели он очень хорошо выступал, и если он продолжит забивать, я не могу этого изменить», - сказал голландец.