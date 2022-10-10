Шёне установил новый рекорд чемпионата Эредивизии

В матче девятого тура чемпионата Нидерландов «НЕК Неймеген» принимал дома «Эксельсиор», и команды, забив друг другу по мячу, разошлись миром. Как оказалось, в этом матче новый рекорд чемпионата установил датский ветеран Лассе Шёне, памятный по выступлениям за «Аякс».

Он сыграл свой 396-й матч в высшей лиге нидерландского чемпионата в составе «НЕК-а», и это новый рекорд по количеству матчей для иностранных полевых игроков в Эредивизии. В абсолюте Шёне опережает лишь южноафриканский голкипер Ганс Вонк, также успевший поиграть за «Аякс».

В следующем, десятом туре Эредивизии «НЕК» сыграет с роттердамской «Спартой», это случится 16 октября в Роттердаме. Сейчас «НЕК» занимает десятое место в турнирной таблице.