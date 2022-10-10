«НЕК» установил рекорд чемпионата Нидерландов в 21-м веке

В матче девятого тура чемпионата Нидерландов «НЕК Неймеген» принимал дома «Эксельсиор», и команды, забив друг другу по мячу, разошлись миром. Как оказалось, это была седьмая подряд ничья для «НЕК-а» в текущем сезоне, и это случилось в нидерландском чемпионате впервые в 21-м веке. Ранее подобное случалось трижды, с роттердамским «Фейеноордом» в 1970 году, затем с «Гронингеном» в 1982 и с роттердамской же «Спартой» в 1992.

Любопытно, что в следующем, десятом туре Эредивизии «НЕК» сыграет как раз со «Спартой», это случится 16 октября в Роттердаме. Сейчас «НЕК» занимает десятое место в турнирной таблице.