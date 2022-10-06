Гакпо стал первым игроком в этом сезоне с двузначным показателем голов и передач

Атакующий футболист ПСВ Коди Гакпо проводит потрясающий сезон, что отразилось на его статистических показателях.

Как сообщает Squawka, игрок сборной Нидерландов стал первым футболистом среди игроков семи сильнейших европейских дивизионов, кому покорилась двузначная отметка по забитым мячам и результативным передачам. Это достижение 23-летний форвард установил в матче Лиги Европы против «Цюриха», где Гакпо оформил дубль и сделал ассист на гол Хави Симонса. Теперь у вингера 12 забитых мячей при десяти результативных передачах.

Напомним, что намерение приобрести лидера ПСВ сохранил «Манчестер Юнайтед».