​«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по забивному форварду из Голландии

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Коди Гакпо, но после покупки Антони ситуация сошла на нет. При этом «красные дьяволы» не отказались от 23-летнего форварда. По данным Football Insider, английский гранд в настоящий момент готовит новое предложение – «МЮ» хочет заполучить Гакпо в следующем году.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Коди Гакпо в 35 миллионов евро. Впрочем, ПСВ наверняка будет запрашивать намного больше.

Коди Гапко является воспитанником ПСВ. В сезоне 2022/2023 нападающий забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 13 матчах.