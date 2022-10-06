ПСВ впервые в 21-м веке забил пять мячей в матче европейского турнира

В третьем туре группового раунда Лиги Европы ПСВ на выезде не оставил шансов швейцарскому «Цюриху», забив в ворота того целых пять мячей. На это хозяева поля смогли ответить лишь одним мячом, да и то лишь после того, как пропустили все пять голов. Как выяснилось, пять мячей в матче европейского турнира ПСВ в 21-м веке еще не забивал.

В последний раз это случилось в октябре 1995 года в противостоянии с английским «Лидсом» в Кубке УЕФА. ПСВ выиграл со счетом 5:3 17 октября, а в ответном матче через две недели добавил еще три безответных гола и прошел дальше, где одолел немецкий «Вердер», но в четвертьфинале уступил каталонской «Барселоне».