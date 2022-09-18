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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Прервалась 87-матчевая серия «Аякса» в чемпионате

 
18 Сентября 2022 • 20:12 Комментировать
АЗ Алкмаар
2:1
Аякс
окончен

«АЗ Алкмаар» одолел на своём поле «Аякс», прервав длительную серию амстердамцев.

Встреча, состоявшаяся в рамках седьмого тура чемпионата Голландии, завершилась волевой победой алкмаарцев со счётом 2:1. Как отмечает Opta, амстердамский гранд впервые с января 2019 года потерпел поражение в лиге, забив первым. Серия насчитывала 87 матчей, из которых 82 завершились победой «аяксидов», ещё пять – ничьей.

Сегодняшняя неудача стала для «Аякса» первой в рамках текущего розыгрыша чемпионата Голландии. Несмотря на осечку, команда Альфреда Шрёдера продолжает делить первую строчку с ПСВ – оба коллектива набрали по 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс АЗ Алкмаар
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окончен Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен 2.50 3.40 2.80
окончен Херенвен 2:1 Твенте 2.90 3.40 2.40
окончен ПСВ 4:3 Фейеноорд
окончен АЗ Алкмаар 2:1 Аякс 4.80 4.15 1.65
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Сегодня, 18 Сентября
20:12 · Голландия. Эредивизие
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