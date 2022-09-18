Прервалась 87-матчевая серия «Аякса» в чемпионате

«АЗ Алкмаар» одолел на своём поле «Аякс», прервав длительную серию амстердамцев.

Встреча, состоявшаяся в рамках седьмого тура чемпионата Голландии, завершилась волевой победой алкмаарцев со счётом 2:1. Как отмечает Opta, амстердамский гранд впервые с января 2019 года потерпел поражение в лиге, забив первым. Серия насчитывала 87 матчей, из которых 82 завершились победой «аяксидов», ещё пять – ничьей.

Сегодняшняя неудача стала для «Аякса» первой в рамках текущего розыгрыша чемпионата Голландии. Несмотря на осечку, команда Альфреда Шрёдера продолжает делить первую строчку с ПСВ – оба коллектива набрали по 18 очков.